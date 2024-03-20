В Подмосковье стали известны 30 школьных команд, которые поборются за титул чемпионов региона

В финале регионального чемпионата «Чудо-шашки» примут участие команды из 30 городских округов, в числе которых Балашиха, Коломна, Реутов, Клин и многие другие. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Ожидается, что финал пройдет в конце этого месяца на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелково. А команда-победитель регионального этапа примет участие во Всероссийском этапе, проведение которого запланировано на конец мая и начало июня.

Примечательно, что каждый из педагогов получит в качестве приза от Президента Федерации шашек России Никитина Анатолия бесплатное обучение на инструктора по шашкам, которое позволит учителям открыть кружок для того, чтобы популяризировать вид спорта в своем городе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.