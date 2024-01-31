В полиции Таиланда опровергли версию о политической составляющей ареста «Би-2»

По этому поводу в Таиланде была созвана пресс-конференция. Трансляция пресс-конференции велась на одном из тайских телеканалов.

В своем заявлении генерал-майор Нучанат подчеркнул, что арест музыкантов не имеет никакого отношения к политике. По его словам, участники группы были задержаны в связи с нарушением законодательства, а не по политическим мотивам. Полицейские провели операцию по задержанию лиц, которые якобы нарушили законы страны, и передали дело соответствующим органам для проведения следственных мероприятий.

Генерал-майор также уточнил, что один человек уже был депортирован в третью страну, но не в Россию. Подчеркивается, что в текущий момент ведется разбирательство и проводятся дипломатические переговоры с остальными участниками группы и странами, куда планируют депортировать музыкантов.

Дальнейшие подробности дела ожидаются в ходе следствия и дипломатических переговоров.

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