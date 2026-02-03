Глава ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение России в мировой футбол и предложил запретить политические отстранения на уровне устава. В Кремле это назвали беспрецедентным признанием провала санкционной политики. Об этом пишет ТАСС.

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал вернуть российские сборные в мировой футбол, назвав санкции бесполезными. Секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин подчеркнул: это первый случай, когда функционер такого масштаба признал, что ограничения порождают лишь ненависть и разочарование.

Инфантино пошел дальше и предложил закрепить в уставе ФИФА прямой запрет на отстранение команд по политическим мотивам. Сейчас российские клубы и сборные находятся вне международных турниров уже четыре года, но заявление главы федерации может стать отправной точкой для снятия футбольной блокады.



