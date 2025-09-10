В РПЦ отреагировали на скандал с купальником жены Цекало

В Русской православной церкви назвали купальник жены продюсера Александра Цекало с надписями про Бога личным делом, заявив, что это «наживка», на которую верующие не должны вестись. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий (Маркиш) отреагировал на публикации в сети, где Дарина Эрвин изображена в бикини с надписями «Отец», «Сын» и «Святой Дух». Священнослужитель подчеркнул, что подобные вещи не волнуют здравомыслящих верующих и церковнослужителей.

Маркиш отметил, что в свободной стране каждый имеет право на личное выражение, каким бы странным оно ни казалось. Он расценил этот инцидент как провокацию, предназначенную для привлечения внимания и создания искусственного скандала вокруг имени. По его словам, церковь игнорирует такие выпады, рекомендуя и верующим не придавать им значения.

