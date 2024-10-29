Боец батальона «Азов»* Даниил Егоров, который представлял сборную Украины по академической гребле, погиб в районе проведения специальной военной операции, как объявило Министерство молодежи и спорта Украины в своем Telegram-канале.

Егорову было всего 24 года. Его смерть произошла 28 октября. С 2016 года он входил в состав национальной команды.

В его активе — бронзовая медаль чемпионата Европы среди юниоров 2017 года и серебряная медаль молодежного чемпионата Европы 2019 года.

Ранее представители хакерской группы RaHDit опубликовали в интернете данные на 7,7 тыс. служащих националистического подразделения «Азов»*, которые служат в нем на данный момент.

По их утверждению, часть служащих подразделения ранее были освобождены из российского плена. Они обещали больше не брать оружия в руки и «завязать с нацизмом», но после этого добровольно вернулись в часть.

Кроме того, безногий боевик «Азова»* с позывным Буйвол рассказывал в эфире украинского телемарафона, что быть военнослужащим на Украине сегодня не почетная обязанность защитника родины, как трактуют власти в Киеве, а «билет в один конец».

*Запрещенная в России террористическая организация