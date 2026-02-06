«Ваня-дурачок» на «Оскаре». Как бывшая однокурсница отреагировала на успех Юры Борисова

Дарья Мельникова, звезда сериала «Папины дочки», высказала неоднозначное мнение об успехе своего однокурсника, актера Юры Борисова, номинированного на «Оскар». В подкасте «Не мамкай!» она назвала эту номинацию «угаром», а сам успех приписала его жене.

В своем откровенном выступлении в подкасте Дарья Мельникова вспомнила годы совместной учебы в Щепкинском училище. По ее словам, Юру Борисова на курсе не воспринимали всерьез, считая его «немножко Ваня-дурачок», хотя и признавали его врожденный яркий талант. Саму номинацию коллеги на главную кинопремию мира актриса назвала словом «угар», что в молодежном сленге может означать нечто нелепое или абсурдное.

Основную роль в головокружительном взлете Борисова Мельникова отдала не ему, а его супруге, Анне Шевчук. По убеждению актрисы, именно Анна, посвятившая себя семье и поддержке мужа, стоит за этим успехом. Мельникова назвала эту историю классическим примером того, как «за великим мужчиной стоит великая женщина», подчеркнув, что это в большей степени «история победы Ани Шевчук».

