Верховный суд защитил честь актера Козловского
Верховный суд подтвердил правоту Данилы Козловского в деле о дискредитации армии
Фото: [Верховный суд РФ в Москве/Медиасток.рф]
Верховный суд России подтвердил законность решения по иску Данилы Козловского к Виталию Бородину. Актер требовал защиты чести и достоинства после обвинений в дискредитации армии. Об этом сообщило РИА Новости.
Высшая судебная инстанция отклонила жалобу главы «Федерального проекта по безопасности» Виталия Бородина, оставив в силе решение нижестоящего суда. Ранее Бородин в личном телеграм-канале обвинял Козловского в отъезде в США после начала специальной военной операции и в распространении антивоенных высказываний.
Актер полностью опроверг эти сведения, подчеркнув отсутствие второго гражданства и продолжение работы в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Суд частично удовлетворил его исковые требования, обязав оппонента удалить спорные публикации и разместить опровержение. Компенсация морального вреда составила символический один рубль.
Несмотря на поражение в Верховном суде, Бородин не намерен сдаваться и анонсировал подготовку жалобы на имя председателя ВС.
