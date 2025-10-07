Верховный суд защитил честь актера Козловского

Верховный суд России подтвердил законность решения по иску Данилы Козловского к Виталию Бородину. Актер требовал защиты чести и достоинства после обвинений в дискредитации армии. Об этом сообщило РИА Новости.

Высшая судебная инстанция отклонила жалобу главы «Федерального проекта по безопасности» Виталия Бородина, оставив в силе решение нижестоящего суда. Ранее Бородин в личном телеграм-канале обвинял Козловского в отъезде в США после начала специальной военной операции и в распространении антивоенных высказываний.

Актер полностью опроверг эти сведения, подчеркнув отсутствие второго гражданства и продолжение работы в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга. Суд частично удовлетворил его исковые требования, обязав оппонента удалить спорные публикации и разместить опровержение. Компенсация морального вреда составила символический один рубль.

Несмотря на поражение в Верховном суде, Бородин не намерен сдаваться и анонсировал подготовку жалобы на имя председателя ВС.

