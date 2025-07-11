Виктория Боня заявила о возвращении с дочерью в Москву

Виктория Боня с 13-летней дочерью Анджелиной после года жизни в Монако возвращаются в Москву. В планах у звезды — посещение VK-феста в «Лужниках» и визит к стоматологу. Об этом сообщает журнал Voice.

Телезвезда Виктория Боня и ее дочь Анджелина готовятся к долгожданному визиту в Москву. Последний раз они были в российской столице год назад, теперь их ждет насыщенная программа.

Боня, которая воспитывает дочь от ирландского бизнесмена Алекса Смерфита, записала эмоциональное видео в машине, где поделилась планами. Помимо посещения VK-феста в «Лужниках», звезда намерена поставить Анджелине брекеты — об этом она прямо сообщила дочери.

В разговоре Виктория спросила, по чему больше всего скучает подросток за границей. Ответ был кратким: «Волосы, ногти, еда». Также Боня поручила дочери выбрать образ для красной дорожки фестиваля.

Ранее суд оштрафовал Боню на 50 тыс. руб. по делу о пропаганде наркотического напитка.