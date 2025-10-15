Владимир Путин наградил музыканта Александра Маршала государственным орденом

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении рок-музыканта Александра Маршала орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Артист удостоен государственной награды за развитие отечественной культуры. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин подписал указ о награждении Александра Маршала, известного музыканта и экс-солиста группы «Парк Горького», орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Основанием для высокой награды стал многолетний вклад артиста в развитие отечественной культуры.

Александр Маршал, чья карьера началась десятилетия назад, получил широкую известность сначала как бас-гитарист и вокалист легендарного «Парка Горького», покорившего Америку. Затем музыкант успешно перешел на сольную работу, выпустив ставшие хитами русскоязычные альбомы. Помимо музыки, он также проявил себя как телеведущий программы «Легенды армии» на канале «Звезда».

