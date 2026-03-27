«Водочка» и крах легенд: основатель музея рока рассказал, почему кумиры 80-х пропили свои шансы

Рок-н-ролл в СССР умер не от цензуры. Его добила обычная водка и неумение считать деньги. Основатель музея «Реалии русского рока» и участник группы «Санкт-Петербург» Владимир Рекшан в интервью жестко прошелся по эпохе, которую многие до сих пор вспоминают с придыханием. Об этом сообщает «Хроника новостей».

Рекшан не стал подбирать слова. По его версии, рок-клуб посещали не столько ради музыки, сколько ради гарантированной компании. Сидели и потихоньку пили водочку. Думали где найти собутыльника найти и шли в рок-клуб — такую картину нарисовал музыкант. Итог печален, но предсказуем: когда страна сменила строй, а вместе с ним и экономические правила, большинство кумиров восьмидесятых просто не выдержали проверки капитализмом. «Все пропили банально», — резюмирует Рекшан, отмечая, что говорит это не в обвинение, а как констатацию факта.

Спустя 45 лет после первого концерта в Межсоюзном клубе самодеятельного творчества (тогда играли «Пикник», «Мифы» и «Зеркало») оказалось, что главный экзамен рок-музыканты сдали не на сцене, а в новой реальности, где талант нужно было упаковывать в бизнес. И многие, как утверждает Рекшан, этот экзамен провалили, заплатив за это своими жизнями и карьерами.

