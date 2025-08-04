Вратарь «Кривбасса» сбежал со сборов в Словении, чтобы не возвращаться на Украину

Вратарь «Кривбасса» Игорь Омельченко самовольно покинул расположение команды во время сборов в Словении и отказался возвращаться на Украину. Клуб требует от игрока выполнения контрактных обязательств. Об этом сообщает ТАСС.

19-летний голкипер украинского «Кривбасса» Игорь Омельченко вызвал скандал, покинув команду во время предсезонных сборов в Словении. По данным клуба, футболист не вернулся вместе с командой на Украину, несмотря на действующий контракт, который рассчитан до лета 2026 года.

Пресс-служба «Кривбасса» заявила, что связывалась с Омельченко, но игрок проигнорировал требования клуба. В организации намерены использовать все законные методы, чтобы вернуть футболиста.

Это не первый случай, когда украинские футболисты отказываются возвращаться домой. Ранее нападающий харьковского «Металлиста-1925» Алексей Сидоров также самовольно покинул страну.

Ранее сообщалось о том, что подростков на Украине начнут обучать национальному сопротивлению.