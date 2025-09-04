Вратарь скончался после отражения пенальти грудью в Бразилии

Трагедия на футзальном поле. Бразильский вратарь умер после спасения пенальти. Спортсмен успешно отразил удар грудью, но сразу после этого потерял сознание и скончался в больнице. Об этом сообщает CNN.

Трагический инцидент произошел во время любительского турнира в бразильском муниципалитете Аугусту-Корреа. Вратарь Антонио Эдсон дос Сантос Соуза, известный под прозвищем Пиксе, уверенно сыграл на выходе и грудью отразил пенальти.

Сразу после успешного сейва он направился к партнерам по команде, чтобы отпраздновать момент, но внезапно рухнул на пол. Медики оперативно доставили его в ближайшую больницу, однако врачи не смогли спасти жизнь спортсмена. Официальная причина смерти 39-летнего голкипера пока не называется — ожидаются результаты патологоанатомической экспертизы.

