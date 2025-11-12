«За многолетнюю добросовестную работу»: Путин объявил благодарность Леониду Якубовичу и Ларисе Гузеевой

Президент России Владимир Путин объявил благодарность целой плеяде известных телеведущих, включая Леонида Якубовича и Ларису Гузееву. Об этом сообщает Lenta.ru.

Владимир Путин официально поблагодарил группу медийных персон, чьи лица годами узнают миллионы россиян. В списке отмеченных государством — мэтры телеэкрана: бессменный ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович, звезда «Давай поженимся!» Лариса Гузеева и ее коллега по программе Роза Сябитова, а также Александр Гордон и Валдис Пельш. Формальным поводом для признания стали их заслуги в развитии средств массовой информации и многолетняя добросовестная работа.

Это решение, оформленное соответствующим распоряжением на официальном портале, демонстрирует внимание власти к популярным телепроектам, которые формируют общественный дискурс.

