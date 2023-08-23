Земфира* извинилась перед фанатами за то, что написала Казахстан с маленькой буквы

Певица Земфира* выступила в Казахстане с концертом. Но мероприятие прошло не слишком удачно по мнению исполнительницы. В своих соцсетях звезда ругала организацию и даже написала название страны с маленькой буквы, чем очень обидела поклонников.

Земфира* давно известна своими резкими высказываниями. На этот раз недовольство вызвал ее комментарий в соцсетях. Исполнительница резко отозвалась о концерте в Казахстане: по ее словам лишь ее профессионализм не дал шоу сорваться. Но поклонники ее искренность не оценили. К тому же казахи высказали недовольство о том, что их страну написали с маленькой буквы. В итоге певица была вынуждена извиниться.

«Казахстан, абсолютно не хотела задеть вас! Писала быстро и коротко, игнорируя правила пунктуации. Прошу прощения. У меня в принципе прекрасная публика, везде, Казахстан исключением не стал — встретили действительно отлично», - написала певица у себя в соцсетях.

Ранее блогер Манукян рассказал о скрытом послании певицы Земфиры.

*Признана Минюстом РФ иностранным агентом