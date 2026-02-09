Золото с браком: медали Олимпиады ломаются спустя несколько часов после вручения

Главный символ спортивного триумфа обернулся для атлетов разочарованием из-за низкого качества исполнения. Победители и призеры текущей Олимпиады сообщают, что медали ломаются буквально в первые часы после торжественных церемоний. Хрупкие крепления и ненадежные материалы превратили награды в повод для беспокойства, организаторы оперативно ищут выход из сложившейся ситуации. Об этом пишет «РБК».

Череду жалоб открыла чемпионка по скоростному спуску Бризи Джонсон, которая предупредила коллег об исключительной хрупкости изделий. По ее словам, медаль просто раскололась во время празднования. С аналогичными трудностями столкнулись биатлонист Юстус Штрелов и фигуристка Алиса Лю. У наград ломались крепления лент или основные элементы. Наиболее досадный случай произошел со шведкой Эббой Андерссон, чья серебряная медаль рассыпалась на части прямо на трассе, причем один из фрагментов затерялся в снегу.

В оргкомитете уже отреагировали на инциденты, заявив о начале официального расследования. Главный операционный директор Андреа Франчизи подчеркнул, что вопросу уделяется максимальное внимание, так как медаль является воплощением мечты каждого участника. На летних Играх в Париже атлеты жаловались на коррозию и пятна на металле. Однако в этот раз речь идет не о внешнем виде, а о физической целостности трофеев, что ставит под сомнение надежность всей партии.



