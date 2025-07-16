Звезда «Гарри Поттера» осталась без водительских прав

Британскую актрису Эмму Уотсон лишили водительских прав на полгода из-за многократных нарушений ПДД, включая превышение скорости и блокировку въезда на парковку. Об этом сообщает «Российская газета».

Суд Хай-Уикома постановил отобрать у звезды «Гарри Поттера» водительское удостоверение на шесть месяцев. Причиной стали четыре нарушения за два года, из-за которых Уотсон набрала достаточное количество штрафных баллов. Помимо лишения прав, актрисе придется заплатить штраф в размере £1044.

Последний инцидент произошел из-за превышения скорости на 8 миль в час (около 12 км/ч) в зоне с ограничением 30 миль/ч. Годом ранее Уотсон оставила машину у паба Rose and Crown, перекрыв въезд на парковку. Из-за этого сотрудник соседней пиццерии не мог уехать после 12-часовой смены, пока полиция не эвакуировала автомобиль. Тогда актриса заплатила £192 штрафа.

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