Звезда «ПСЖ» обошла Мбаппе и Салаха: Дембеле назван лучшим игроком планеты

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле официально признан лучшим футболистом мира по итогам сезона 2024/25. Престижную награду The Best FIFA Football Awards ему вручили на торжественной церемонии в Дохе. Об этом сообщила организация в соцсети Х.

Решение приняли путем глобального голосования, в котором участвовали капитаны и тренеры всех национальных сборных, представители медиа и обычные болельщики. В шорт-листе претендентов фигурировали главные фавориты: Килиан Мбаппе из «Реала», бразилец Рафинья и египтянин Мохамед Салах. Однако титул достался 27-летнему французу, чья виртуозная игра на фланге стала одним из ключей к успехам его клуба и сборной.

