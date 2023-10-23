«Указать допустимый уровень шума»: депутаты призвали максимально уточнить новый закон о тишине

«Потребность в изменениях исходит от наших жителей. Еще в июне я говорил о том, что норма закона о тишине должна быть общефедеральной. И вот, спустя несколько месяцев, она появилась», — отметил Колунов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».