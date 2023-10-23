«Указать допустимый уровень шума»: депутаты призвали максимально уточнить новый закон о тишине
Депутат ГД Колунов прокомментировал новый законопроект о тишине
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Законопроект о едином времени тишины внесли в Госдуму. По информации «Известий», идею доработали, и теперь во всех регионах России шуметь запретят с 23:00 до 7:00. Эту идею наше издание обсуждало с депутатами ГД еще в июне.
По словам парламентария Сергея Колунова, который и предложил создать единые правила тишины, законопроект совершенно правильный и обоснованный.
«Потребность в изменениях исходит от наших жителей. Еще в июне я говорил о том, что норма закона о тишине должна быть общефедеральной. И вот, спустя несколько месяцев, она появилась», — отметил Колунов в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Такой подход — с общим законом для всех регионов — поможет избежать двойных трактовок, продолжил депутат. Это позволит и жителям, и строителям, и подрядчикам руководствоваться одним нормативным актом, а не искать региональные акты в каждом конкретном случае.
«Важно при этом как можно четче прописать требования к режиму тишины: время его действия и даже допустимый уровень шума. Мы рассмотрим данный законопроект в первом чтении ближе к концу ноября», — констатировал парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за громкие звуки.