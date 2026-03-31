Зима сдалась без боя: Москва побила 20-летний температурный рекорд и стала самой теплой за всю историю

Москва встречает весну не просто теплом, а настоящим метеорологическим триумфом. Ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец сообщил: столица обновила тепловой рекорд, державшийся почти двадцать лет. Об этом сообщает «Lenta.ru».

К трем часам дня термометры на базовой метеостанции ВДНХ показали плюс 17,5 градуса. Предыдущее достижение — плюс 17,2 — продержалось с 2007 года. И вот теперь пало. Уходящий март, по словам синоптиков, стал самым теплым за всю историю регулярных метеонаблюдений в Москве. Среднемесячная температура поднялась до плюс 4,7 градуса. Для сравнения: предыдущий рекордсмен — март 2007 года — остановился на отметке плюс 4,4.

И это только верхушка айсберга. По всей стране под занавес месяца рухнули больше трех десятков суточных максимумов. В Уфе и Перми обновили рекорды, которые держались с 1951 года. Кажется, что зима сдалась без боя, уступив место аномальному теплу.

Впрочем, метеорологи не устают напоминать: такие скачки — это не просто повод порадоваться ранним шашлыкам. Климат меняется, и март-2026 войдет в летописи как месяц, когда зима окончательно перестала быть зимой.

