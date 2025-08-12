Климат России изменится через 10 лет: ученые предсказывают аномалию

Климат в России изменится уже через 10 лет — ученые прогнозируют рост температуры, частые ливни и усиление ветровой активности. Об этом сообщает Life.ru.

Российские климатологи предупреждают: в ближайшее десятилетие страну ждут серьезные изменения погоды. По данным Андрея Киселева, кандидата физико-математических наук из Главной геофизической обсерватории, среднегодовая температура в России растет в 2,5-2,7 раза быстрее, чем в среднем по миру.

Вместо моросящих дождей участятся мощные ливни, а снегопады зимой станут реже. При этом ветровая активность усилится — ураганы, шквалы и смерчи будут происходить чаще. Однако климат не станет однообразным: в одних регионах будет аномальная жара, в других — неожиданные похолодания.

Особую угрозу представляет таяние вечной мерзлоты, которая занимает две трети территории страны. Это уже приводит к разрушению зданий и инфраструктуры, а в будущем может нанести серьезный ущерб экономике.

Ранее сообщалось о том, что климатолог Киселев перечислил плюсы глобального потепления для России.