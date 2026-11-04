В Екатеринбурге горожане стали свидетелями необычной уборки в Историческом сквере: днем 4 ноября рабочие сначала очистили плитку от мусора и старой листвы, а затем часть отходов лопатами сбросили в воду Исети. Обычно для таких целей используют специальные мешки, передает E1.RU .

В администрации города подчеркнули, что сбрасывать мусор в реку нельзя. В мэрии уточнили, что эти работники не относятся ни к городским службам, ни к районным — речь идет о чьем-то подрядчике, и сейчас выясняются обстоятельства.

Статья 40 областного закона № 52 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» за нарушение правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд предусматривает предупреждение либо штраф от ₽1 до ₽5 тысяч.

Чистота Исети остается для Екатеринбурга давней проблемой: из пруда и реки каждый год извлекают тонны разнообразного мусора, а некоторые горожане устраивают на берегу настоящую свалку. Так, в 2026 году кто-то сбросил в реку диваны.