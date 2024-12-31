На Кубани спасли более 1,6 тыс. птиц после разлива мазута в Черном море

На Кубани продолжается масштабная операция по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута с потерпевших крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

В результате аварии, произошедшей 15 декабря в районе Керченского пролива, в море вытекло около 40% мазута (9,2 тыс. тонн), который нанес значительный вред местной экосистеме.

Согласно последним данным оперативного штаба Краснодарского края, более 1,6 тыс. птиц были спасены благодаря слаженной работе нескольких центров помощи.

Ранее сообщалось, что количество пострадавших птиц не превышало 1,5 тыс. Из них 1300 пернатых были успешно переданы в реабилитационные центры в разных регионах России.

Спасательные работы активно проводятся в поселке Витязево, где задействованы 26 ветеринарных врачей и волонтеров. Система спасения включает не только отлов и обработку птиц, но и специальные центры для мойки и оказания первой помощи, а также пункты наблюдения и отправки в реабилитационные учреждения.

В связи с разливом мазута на Кубани был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба. Спасатели и волонтеры продолжают собирать загрязненный грунт, удалять нефтеводяную смесь из акватории и обрабатывать территорию сорбентом.

Ранее сообщалось, что режим ЧС федерального уровня из-за разлива нефтепродуктов ввели в Крыму.