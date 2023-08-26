Не трогать и не убивать: ядовитые пауки-осы замечены в Москве

На днях в Подмосковье были замечены пауки-осы, которые обычно обитают южнее. Теперь ядовитые членистоногие добрались и до столицы. Их заметили в Ясеневе. Разбираемся, стоит ли беспокоиться из-за нашествия.

Хотя все пауки ядовиты, далеко не все опасны для человека. К таковым относится и паук-оса. Но все же встреча с ним может закончиться неприятно: укус болезненный, а место укуса опухнет и будет болеть еще пару дней.

«Не убивайте пауков, они не принесут никому вреда. Но искать контакта с ними тоже не стоит. Яд может вызывать сильную аллергическую реакцию. До госпитализации и смерти доходит крайне редко, но это возможно», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» энтомолог Галина Маслова.

Напомним, что паук-оса имеет яркий окрас: желтый с черными полосами, его лапки достигают 5 см в длину.

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