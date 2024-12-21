Площадь загрязнения мазутом береговой лини Краснодарского края увеличилась до 54 км

Площадь загрязнения мазутом береговой лини Краснодарского края увеличилась с 49 до 54 км, сообщило МЧС России в телеграм-канале.

На данный момент из 54 км загрязненной береговой линии удалось очистить 44 км в районе Анапы и 10 км в Темрюкском районе. Восстановительные работы продолжаются. В них участвуют более 6 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», в результате чего береговая линия Краснодарского края была загрязнена мазутом. Причиной аварии стали сильные штормовые условия в Черном море. На борту «Волгонефть 212» находилось 13 членов экипажа, а на «Волгонефть 239» — 14 моряков.

Разлив нефтепродуктов вызвал серьезные экологические последствия, и сейчас МЧС России активно работает над очисткой берегов. Установлено, что танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута, из которых, предварительно, в море попало около 3,7 тыс. тонн нефтепродуктов.

Ранее эколог Илья Рыбальченко рассказал, можно ли будет в летний сезон 2025 года отдыхать на пляжах Анапы после ЧП с танкерами.