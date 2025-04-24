50% акций «Авито» перешли под управление РСХБ

Компания под управлением Россельхозбанка приобрела 50% акций холдинга «Авито». Сделка закрыта в апреле 2025 года. В будущем партнеры планируют вывод компании на IPO. Об этом сообщает РИА Новости.

Структура под управлением группы Россельхозбанка стала владельцем 50% акций холдинговой компании «Авито». Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-платформы. Сделка закрыта в апреле 2025 года и была реализована в рамках стратегического партнерства между АО «Россельхозбанк» и ООО «Кисмет Капитал Груп» (Kismet, KCG). Условия сделки не разглашаются.

Планируется, что «Авито» в будущем выйдет на публичные рынки капитала. Основатель Kismet Capital Group Иван Таврин подтвердил, что стороны продолжат поддерживать существующую операционную команду и фокусироваться на росте акционерной стоимости.

По данным источников, несмотря на наличие у структуры под управлением РСХБ 50% пакета, его дальнейшая продажа невозможна без согласия Kismet. Об этом пишет Baza. Такое решение обеспечивает стабильность управления и защищает интересы компании.

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