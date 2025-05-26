Apple увеличила выплаты за обмен старых iPhone для стимулирования продаж

Компания Apple начала предлагать более выгодные условия при обмене старых iPhone на новые модели в рамках масштабной стратегии по стимулированию продаж, пишет Reuters.

Отмечается, что подобные меры компания уже начала реализовывать в Китае, где поставки продукции упали почти на 50% за последний год.

В рамках этой программы Apple увеличила выплаты за выкуп старых устройств, делая покупку новых смартфонов более привлекательной для потребителей. Например, стоимость выкупа iPhone 15 выросла на $10 до — $410, а для модели iPhone 15 Pro Max — на $20, до $650.

Кроме Китая, компания запустила аналогичные акции и в США, распространив повышенные коэффициенты trade-in на все модели iPhone. Однако аналитики отмечают, что увеличение выгоды для пользователей пока незначительно улучшает ситуацию, ведь выгодное условие — лишь часть решения проблемы падения спроса.

Отмечается, что причиной снижения поставок iPhone является не только конкуренция, но и политические риски, связанные с угрозами президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины в размере 25% на продукцию, произведенную за пределами США.

Ранее газета Financial Times (FT) сообщала, что Apple намерена перенести сборку своих iPhone в Индию из-за торговой войны США.