АСВ назвало дату начала выплат вкладчикам БКФ

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) назвало дату, когда вкладчики Банка Корпоративного финансирования (БКФ) смогут получить свои выплаты.

Ранее Центральный банк России отозвал у банка лицензию в связи с нарушениями законодательства, касающегося противодействия легализации и отмыванию доходов, а также федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

Регулятор назначил АСВ в качестве временной администрации для управления банком. На сайте АСВ говорится, что выплаты вкладчикам БКВ начнутся не позднее 29 ноября.

Также в ведомстве подчеркнули, что прием заявлений на возмещение вкладов будет осуществляться через сайт АСВ, портал «Госуслуги» и банки-агенты. Отбор последних будет проходить на конкурсной основе до 20 ноября 2024 года.

Банк БКФ, основанный в 1993 году, на момент ликвидации обслуживал более 3,5 тыс. коммерческих компаний и свыше 9 тыс. физических лиц. Согласно последним данным, к апрелю 2024 года его капитал составлял 1,32 млрд рублей, а активы — 5,5 млрд рублей. Банк специализировался на работе с предприятиями среднего размера и имел отделения в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Ранее АСВ сообщило, что объем застрахованных вкладов в России за девять месяцев вырос до 70 трлн рублей.