Атака в сердце ОАЭ: крупнейший НПЗ в Абу-Даби остановлен после удара беспилотника
ОАЭ могут сократить добычу нефти из-за ЧП на крупнейшем НПЗ
Крупнейший нефтеперерабатывающий завод ОАЭ, расположенный в промышленном комплексе Эр-Рувайс (Абу-Даби), полностью приостановил производственные процессы. Об этом сообщает Bloomberg.
Завод, принадлежащий госкомпании ADNOC, обладает мощностью 922 тыс. баррелей в сутки и является ключевым звеном в экспорте авиационного топлива, дизеля и бензина из ОАЭ. Власти Абу-Даби подтвердили факт возгорания, уточнив, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
Остановка предприятия носит превентивный характер: инженеры оценивают степень повреждения инфраструктуры и риски повторных ударов в условиях обострения конфликта в регионе.
Длительный простой в Эр-Рувайсе может привести к вынужденному сокращению добычи сырой нефти в стране. Поскольку мощности по хранению ограничены, невозможность переработки и экспорта готовых нефтепродуктов создаст «пробку» в производственной цепочке.
Ситуация усугубляется фактической блокадой Ормузского пролива со стороны Ирана, что уже заставило ОАЭ и Кувейт снизить объемы нефтедобычи в начале марта. Остановка столь мощного НПЗ наносит дополнительный удар по стабильности мирового энергорынка.
