Атом для нейросетей: почему Белый дом заинтересован в российских энергоресурсах

В то время как внимание всего мира приковано к политическим разногласиям, за закрытыми дверями Россия и США обсуждают проекты, способные изменить глобальную инфраструктуру. Об этом сообщает The Economist.

В рамках экономического трека переговоров поднимались вопросы создания дата-центра на атомной энергии и строительства туннеля под Беринговым проливом. Идея объединения континентов через Берингов пролив (от мыса Дежнева на Чукотке до мыса Принца Уэльского на Аляске) обсуждается десятилетиями, но сейчас проект приобрел новый смысл. Речь идет не только о транспортном коридоре, но и о прокладке мощных магистральных кабелей связи и создании единой энергетической системы.

Как пишет The Economist, выгоду от таких сделок получат обе стороны: Вашингтон решит проблему дефицита энергии для ИТ-сектора, а Москва получит доступ к новым рынкам сбыта и технологическим инвестициям. Несмотря на фантастичность планов, эксперты считают, что именно такие «мегапроекты» могут стать фундаментом для долгосрочной деэскалации.

