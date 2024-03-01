Байден продлил финансирование правительства США

В пятницу, 1 марта, стало известно, что президент Джо Байден поставил подпись в важном для американского истеблишмента документе. Как сообщает ТАСС, глава Североамериканского государства дал добро на продление финансирования правительства.

Подписанный закон гарантирует выделение необходимых средств местным федеральным структурам на 2024-й финансовый год. Интересно, что одним выплаты продлили до 8 марта, а другим до 22 марта. О мотивационной составляющей этого решения остается только догадываться.

Сегодня же стало известно, что Швейцария присоединилась к 13 пакету санкции Евросоюза в отношении России. В частности, был веден запрет на экспорт в Россию комплектующих для дронов и другие товары, которые по мнению авторов инициативы имеют двойное назначение. В опубликованном документе также сообщается о том, что санкции приняли в отношении физлиц и организаций, взаимодействующих с российским ВПК.