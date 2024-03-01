Швейцария присоединилась к новому пакету санкций против России

1 марта Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза, который был принят в отношении России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральный совет европейского государства.

Ссылаясь на опубликованный документ, приводятся данные, согласно которым федеральный департамент по экономическим вопросам включил в санкционный список еще 106 физцлиц, а также 88 различных компаний и организаций. Также там утверждается, что в перечне оказались лица и фирмы, которые активно взаимодействуют с ВПК России. В частности, речь ведется о производстве различного вооружения. И это еще не всё. Сообщается, что в отношении России приняли и новые торговые меры. Авторы документа считают, что таким образом удастся помешать нашей стране закупать товары, а также технологии для армии. Например, был веден запрет на комплектующие для дронов и другие товары, имеющие двойное назначение.

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