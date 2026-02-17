Без справок о доходах: ветеранам боевых действий предложено назначать предельное пособие по безработице

Министерство труда и социальной защиты РФ выступило с инициативой существенно упростить процедуру получения финансовой поддержки для ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно предложению ведомства, участникам СВО будут назначать пособие по безработице на максимально возможном уровне сразу после обращения, без необходимости собирать справки о среднем заработке на предыдущем месте службы или работы.

Заместитель министра труда Дмитрий Платыгин подчеркнул, что главная цель изменений — максимально облегчить переход военнослужащих к мирной жизни. Дополнительная социальная защита позволит ветеранам спокойно определиться с профессиональным будущим, не тратя время на бюрократические процедуры.

На сегодняшний день в России действуют строгие правила для получения максимальных выплат. Гражданин должен отработать не менее 26 недель за последний год, а его средний доход за последние три месяца должен превышать 20 084 рубля. Кадровые центры рассчитывают сумму на основе данных из налоговой и от работодателей.

Новые поправки сделают ветеранов СВО исключением из этого правила, гарантируя им верхнюю планку выплат вне зависимости от стажа и прошлых доходов в гражданском секторе.

