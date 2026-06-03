Бизнес-омбудсмена пересадят на бюджет АНО: в Госдуму внесли законопроект о новом формате

Защитник прав предпринимателей получит новый статус и новый источник финансирования. В Госдуму внесен законопроект, уточняющий положение уполномоченного при президенте по защите прав бизнесменов. Деньги на его работу пойдут из бюджета автономной некоммерческой организации (АНО), одним из учредителей которой является государство. А сам омбудсмен больше не сможет совмещать пост с депутатским или сенаторским креслом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Документ определяет, что уполномоченный работает для гарантий госзащиты прав и законных интересов предпринимателей, а также контролирует соблюдение этих прав государственными органами. Важное нововведение: омбудсмену запрещается быть депутатом или сенатором. Финансирование его деятельности ляжет на АНО, учрежденную с участием РФ. Должность оставалась вакантной с 2022 года.

26 мая глава РСПП Александр Шохин встретился с президентом Владимиром Путиным. Обсуждалась модернизация института — создание автономной некоммерческой организации. Позже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет сам Шохин. Он сохранит пост президента РСПП.

Таким образом, институт бизнес-омбудсмена получит новое законодательное оформление и нового руководителя.

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