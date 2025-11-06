Болгарский парламент против президента: чем закончился спор о продаже активов «Лукойла»

Парламент Болгарии большинством голосов преодолел вето президента Румена Радева на законопроект об условиях продажи активов российской компании «Лукойл». Решение открывает путь для сделки, но оставляет вопросы о конституционности процедуры. Об этом сообщает ТАСС.

Законодательный орган Болгарии разрешил политический кризис вокруг будущего активов «Лукойла» в стране. В ходе голосования 125 депутатов поддержали преодоление президентского вето, тогда как 74 представителя оппозиции выступили против.

Президент Румен Радев наложил вето на закон, утверждая, что обязательный контроль Государственного агентства национальной безопасности за сделками создает неконституционную зависимость правительства от спецслужбы. Принятый документ требует от ведомства предоставления письменных заключений по всем операциям с активами российской нефтяной компании.

Ранее сообщалось о том, что «Лукойл» принял предложение от трейдера Gunvor о покупке зарубежных активов компании.