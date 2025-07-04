Брюссель начал финансировать Молдавию

ЕС направил Молдавии первые €270 млн по плану роста — деньги пойдут на медицину, тепло и интернет.

Евросоюз запустил реализацию плана экономического роста Молдавии, выделив стране первый пакет финансовой помощи на сумму €270 млн. Эти средства направят на строительство новой мультирегиональной больницы, модернизацию систем теплоснабжения в столице, а также на снижение расходов граждан за электроэнергию и газ.

Помимо инфраструктурных проектов, ЕС обещает обеспечить в Кишиневе бесплатный Wi-Fi и интеграцию Молдавии в европейскую платежную систему, что упростит денежные переводы. Также в ближайшее время для молдавских граждан будет отменена плата за роуминг при поездках в ЕС.

Ранее Еврокомиссия представила более масштабный план финансовой поддержки страны — общий объем обещанных инвестиций превышает €1,6 млрд. Брюссель подчеркивает, что цель этого плана — ускорить сближение Молдавии с Европейским союзом и укрепить ее экономическую устойчивость.

Ранее бизнес-элита Германии призвала к изменению курса экономической политики ЕС.