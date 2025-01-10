Шмыгаль пообещал пока не перекрывать транзит нефти из РФ в Европу

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что Киев пока не будет перекрывать транзит российской нефти в Европу. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление политика.

Шмыгаль сообщил, что такое решение стало бы прямым нарушением Украиной договора с Евросоюза, что и стало основной причиной озвученного сейчас решения, ведь транзит нефти из РФ в целом соответствует условиям шестого пакета западных антироссийских санкций, а если Украина сейчас нарушит свои международные обязательства, то может быть привлечена к ответственности.

Напомним, ранее на Украине сообщили о том, что готовится законопроект о полном запрете транзита российской нефти и газа. Ранее такое решение раскритиковал и Роберт Фицо, напомнив, что украинцы уже ранее подводили страны в международных вопросах.