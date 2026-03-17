Черная дыра бюджета: экономисты предупредили о риске недополучить полтриллиона рублей с НДС

Минфин может не досчитаться полутриллиона рублей только по одному налогу. В Институте экономической политики имени Гайдара проанализировали исполнение бюджета за первые два месяца и пришли к неутешительным выводам: доходы отстают от графика, расходы, наоборот, бегут вперед. Об этом сообщает Lenta.ru.

Главная головная боль — НДС. Формально Минфин рапортует о росте поступлений на 10,8 процента. Но в Институте Гайдара советуют не обольщаться: налог платят с квартальным опозданием, и реальная картина станет ясна позже. По оценкам экспертов, бюджет может недополучить 0,5 триллиона рублей с НДС. Причина банальна — малый бизнес, не выдержав налоговой нагрузки, уходит в тень.

За январь — февраль собрали 3,9 триллиона ненефтегазовых доходов. Вроде бы на 4,1 процента больше прошлогоднего, но это лишь 12,6 процента от годового плана. Отставание налицо. Добавьте сюда налог на прибыль: финансовые результаты компаний последние два года ухудшаются, так что еще 100-120 миллиардов бюджет может недосчитаться и здесь. В худшем случае доходы составят 37 триллионов — на 3,3 триллиона меньше плана.

Расходы при этом бьют рекорды. За два месяца потрачено 8,2 триллиона — 18,2 процента от годового плана. В Минфине объясняют это авансированием госконтрактов. Однако практика прошлых лет показывает: итоговые траты ведомство неизбежно увеличивает. итуация осложняется стагфляционными рисками — эксперты уже предупреждают, что экономика балансирует на грани, когда высокая инфляция соседствует с околонулевым ростом ВВП.

Ранее россияне удвоили объем досрочного погашения ипотеки за счет продажи квартир.