«Эффект Долиной»: Набиуллина оценила риски мошеннических сделок для рынка недвижимости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что громкая история с квартирой певицы Ларисы Долиной, проданной мошенникам, не оказала системного влияния на рынок недвижимости. Об этом сообщает «РБК».

По словам председателя ЦБ, инцидент был исчерпан, а статистика Росреестра подтверждает: количество сделок на «вторичке» осталось на уровне прошлого года. Однако резонансное дело подтолкнуло власти к обсуждению новых мер безопасности. С 2015 года структура рынка недвижимости радикально изменилась. Если раньше за безнал покупали только 30% жилья, то сейчас этот показатель достиг 88%. Весь этот рост произошел эволюционным путем, без жестких государственных запретов.

Глава регулятора также выразила опасение, что принудительный запрет на наличные может привести к занижению цен в официальных договорах. В таком случае разница между реальной стоимостью и суммой в контракте снова начнет передаваться «в конвертах», что криминализирует рынок.

Центробанк намерен продолжать путь популяризации безопасных инструментов — таких как аккредитивы и счета эскроу, которые делают безналичные расчеты удобнее и дешевле наличных. Набиуллина подчеркнула, что любые решения будут приниматься только после анализа того, не спровоцируют ли они рост серых схем в обход закона.

Ранее Набиуллина рассказала о готовности сервисов для работы с цифровым рублем.