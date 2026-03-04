Мальта отказалась эвакуировать экипаж атакованного российского газовоза «Арктик Метагаз»

Власти Мальты отказались эвакуировать на свою территорию экипаж российского газовоза «Арктик Метагаз», который подвергся атаке в Средиземном море. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

В дипломатической миссии пояснили, что мальтийская сторона сочла инцидент произошедшим за пределами ее поисково-спасательной зоны. В связи с этим эвакуация моряков терпевшего бедствие судна на территорию Мальты была признана находящейся вне компетенции местных властей.

Инцидент произошел 3 марта. Российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован украинскими безэкипажными катерами вблизи территориальных вод Мальты. По имеющимся данным, катера были запущены с побережья Ливии. Все находившиеся на борту 30 граждан России были спасены благодаря совместным действиям мальтийских и российских спасательных служб. Дальнейшая судьба моряков и судна уточняется.

