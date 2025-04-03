ЕС призвали противостоять «торговой войне» США вместе с Мексикой и Канадой

И. о. министра экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в ответ на жесткие торговые пошлины Дональда Трампа в Евросоюзе должны подумать об объединении с Мексикой и Канадой, создав новые торговые альянсы. Об этом пишет ТАСС.

По словам Хабека, у стран Европы появляются новые возможности для выстраивания альянсов, чтобы противостоять «трамповским» нововведениям в сфере торговли. Он считает, что создание объединений в ответ на пошлины США — это вопрос времени.

Например, немецкий министр подчеркнул, что ЕС может создать альянс с Мексикой и Канадой, чтобы заменить американские товары на свои на взаимной основе.

«ЕС должен сделать это возможным, создать благоприятные условиях для такого импорта, чтобы мы могли защитить нашу экономику в Европе и Германии», — высказался политик.

Хабек отметил, что ЕС уже подготовил ответ на американские пошлины, но подробности будут известны после официального объявления.

Напомним, что Трамп ввел таможенные пошлины в отношении импорта из сотен стран мира. С 3 апреля вступили повышенные тарифы в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Ранее сообщалось, что Канада хочет ввести пошлины в 25% на импортируемые из США автомобили.