ЕС расширяет санкционную сеть: новые ограничения нацелены на перевалочные порты и суда с российской нефтью

Евросоюз планирует ввести новый, 20-й пакет ограничений, направленных на срыв российского нефтяного экспорта. Согласно проекту Еврокомиссии, под удар попадут порты в Грузии и Индонезии, а также десятки танкеров и несколько банков из стран Центральной Азии.

Как сообщает Reuters со ссылкой на документ, переданный странам ЕС для согласования, ключевыми нововведениями станут санкции против иностранных портовых терминалов. Речь идет о порте Кулеви в Грузии и индонезийском Каримун, которые, по мнению Брюсселя, используются для операций с российской нефтью.

Помимо этого, черный список так называемых «теневых» танкеров, связанных с перевозками российского сырья, планируется расширить сразу на 43 судна. Ограничения также коснутся банков из Таджикистана, Лаоса и Киргизии, в то время как санкции с двух китайских банков могут быть сняты.

Ранее сообщалось о том, что индийские НПЗ прекращают закупать российскую нефть с апреля.