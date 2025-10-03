Евросоюз официально продлил на год индивидуальные санкции против 47 российских граждан и 15 компаний. Ограничения, введенные под предлогом борьбы с так называемыми гибридными угрозами, будут действовать до октября 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Совет ЕС принял решение о продлении ограничительных мер, аргументируя это необходимостью противодействия дестабилизирующей деятельности. В перечень вошли лица и организации, которых в Брюсселе считают причастными к манипулированию информацией и вмешательству в дела стран Альянса.

Продленные санкции подразумевают заморозку активов на территории Евросоюза и запрет для европейских компаний и частных лиц на предоставление любой финансовой помощи тем, кто находится в списке. Российская сторона всегда категорически отвергала подобные обвинения, называя их бездоказательными.

Несмотря на регулярные заявления западных политиков о необходимости сдерживания Москвы, в самих странах ЕС все чаще звучат мнения о неэффективности подобной политики. Специалисты отмечают, что санкционное давление не приносит желаемых результатов, а лишь усугубляет положение в глобальной экономике. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия успешно адаптировалась к новым условиям и справляется с внешним давлением.

