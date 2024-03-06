Financial Times: Украина готова ограничить ввоз сельхозпродукции в Европу
Фото: [freepik.com]
Украина готова ограничить торговлю сельскохозяйственной продукцией с Евросоюзом ради разрешения польско-украинского конфликта, заявил в интервью Financial Times министр торговли Украины Тарас Качка.
При этом Качка призвал ЕС сократить и импорт российского зерна. По его мнению, именно российская, а вовсе не украинская, пшеница создает проблемы для польских фермеров.
9 февраля польские аграрии начали протест против ввоза украинского зерна. Они перекрыли пропускные пункты на границах с Украиной. Неоднократно протестующие высыпали на землю зерно из фур и железнодорожных вагонов.
Сообщалось, что поляки стали брать взятки от украинских дальнобойщиков за пересечение границы. Такса составляет тысячу злотых (более 230 евро).
Владимир Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей «вышла за пределы морали».