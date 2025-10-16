Германия начала конфискацию €720 млн российского банка

Германия начала юридический процесс по конфискации более €720 млн, принадлежащих российскому банку. Средства были заморожены во Франкфурте-на-Майне после введения санкций ЕС. Об этом сообщил ТАСС.

Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне по требованию генпрокуратуры ФРГ возбудил производство о конфискации астрономической суммы. Речь идет об активах одного из российских банков, попавших под санкции Евросоюза еще летом 2022 года.

После заморозки средств неизвестные представители финансового института предприняли попытку вывести свыше €720 млн с его счета. Однако немецкие власти заблокировали эту операцию, усмотрев в ней нарушение санкционного режима. На этом основании было инициировано дело о попытке несанкционированного распоряжения активами.

Теперь суд постановил начать разбирательство по существу, итогом которого должен стать перевод всей замороженной суммы в государственную казну Германии. Конкретные сроки слушаний пока не назначены.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия планирует изъять российские активы до конца 2025 года.