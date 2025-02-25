Глава SNS призвал Украину вернуть выделенные Словакией €3,5 млрд

Вице-спикер словацкого парламента заявил, что вслед за США европейские страны могут потребовать от Киева возврата финансовой помощи.

Андрей Данко, вице-спикер словацкого парламента и глава партии SNS (Словацкая национальная партия), входящей в правительственную коалицию, выразил беспокойство по поводу поездки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Украину. Политик задался вопросом о том, что получит Европейский союз взамен своей поддержки, особенно в свете предоставления Украиной полезных ископаемых американской стороне.

В своем видеообращении в одной из соцсетей Данко подчеркнул, что Словакия направила Украине €3,5 млрд — сумму, которую он назвал огромной для бюджета страны. По его мнению, если крупные державы, такие как Германия, Франция и США, начнут требовать возврата своих средств, Словакия также не должна оставаться в стороне.

Согласно данным словацкого телеканала TA3, с начала конфликта республика оказала Украине помощь на сумму €3,48 млрд, что составляет 3,22% ВВП Словакии. Большая часть этих средств — €2,77 млрд, — была направлена на поддержку украинских беженцев в стране. На военную помощь, включая поставки техники и вооружений, Братислава выделила €690 млн, а еще 100 млн были направлены на гуманитарные нужды.

Примечательно, что Словакия входит в число государств, оказавших Украине наибольшую поддержку относительно собственного ВВП.

Ранее стало известно о том, что на военном объекте в Словакии прогремел взрыв.