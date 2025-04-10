Греция резко увеличила закупку российского трубопроводного газа

Греция в I квартале 2025 года значительно нарастила закупки российского трубопроводного газа, но прекратила импорт СПГ из РФ. Об этом пишет РИА Новости.

В первом квартале 2025 года Греция увеличила импорт российского трубопроводного газа почти на 20%, при этом полностью отказавшись от закупок сжиженного природного газа (СПГ) из России. Основной поток топлива поступал через входную точку Сидирокастро, которая обеспечила почти 39% всего объема импорта. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, поставки газа через этот канал выросли до 8,66 ТВт.ч, что стало рекордным показателем за последние годы.

Одновременно Греция перестала принимать СПГ из России. Если годом ранее на долю российского сжиженного газа приходилось второе место по объемам, то теперь страна сосредоточилась на поставках из США, Нигерии и Норвегии. На первом месте — американский СПГ, доля которого выросла почти вдвое, до 8,65 ТВт.ч.

Общий спрос на газ внутри страны также значительно вырос — более чем на 35%. Львиная доля потребления по-прежнему приходится на производителей электроэнергии, чей интерес к природному газу усилился на фоне энергетических трансформаций. Внутренний спрос в январе–марте составил почти 21 ТВт.ч, тогда как год назад он не превышал 16,2 ТВт.ч.

Отказ от российского СПГ, на фоне увеличения поставок трубопроводного газа, может быть связан с логистическими, техническими и геополитическими соображениями. Одновременно это отражает переориентацию энергостратегии Греции и усиление роли США в качестве ключевого партнера в сегменте СПГ, говорят эксперты.

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