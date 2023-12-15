Губернатор Новосибирской области Травников объяснил рост цен на яйца

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал рост цен на куриные яйца. Глава региона высказался о ситуации с продуктом в своих соцсетях. Травников считает, что повышение стоимости связано с желанием производителей дополнительно заработать.

Глава Новосибирской области выступил за то, чтобы ситуацию проверило управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и прокуратура.

«Продукция же птицефабрик за последнюю неделю выросла в стоимости на 4%, а по сравнению с уровнем цен в декабре прошлого года удорожание оценивается в 36%. Это при том, что на остальные группы продовольственных товаров цены не повышаются, а, например, так называемый борщевой набор и вовсе дешевеет», – написал Травников.

Он также отметил, что в регионе стабилизировалась ситуация с ценами на топливо.

Как отмечают власти Новосибирской области, исследование показало, что повышение стоимости яиц и куриного мяса не связано с увеличением надбавок со стороны торговых сетей. Отмечается, на повышение стоимости повлиял рост отпускных цен.

В некоторых регионах России цены за десяток яиц могут достигать больше 200 рублей. Скачок цен фиксируется на 46% в сравнении с показателями прошлого года. Яйца стали лидером продовольственной инфляции: в целом за последние 12 месяцев продукты питания выросли в цене почти на 8%.

В ходе большой итоговой пресс-конференции, которая прошла в четверг, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что знает о ситуации с повышением цены на яйца.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос уже находится на рассмотрении Министерства сельского хозяйства страны. Путин извинился перед гражданами за эту ситуацию. По его словам, скоро на внутренний рынок в продажу поставят яйца из других стран, в том числе из Азербайджана и Турции. За ввоз этой продукции в РФ не будут взимать таможенную пошлину.

Путин отмечал, что рост стоимости на яйца связан с увеличением спроса у населения в связи с повышением уровня заработной платы. По его словам, объемы производства не соответствовали уровню спроса.

Ранее мы сообщали, что на Кубани увеличится производство яиц и куриного мяса.