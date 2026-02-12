ИИ-похмелье: После года восторгов фондовый рынок США столкнулся с жестокой реальностью и дефицитом чипов

Ключевые индексы Уолл-стрит закрылись в «красной зоне»: Nasdaq потерял более 1,5%, а S&P 500 снизился на 1,05%. Главным драйвером падения стало растущее беспокойство инвесторов относительно отдачи от колоссальных инвестиций в искусственный интеллект. Рынок перешел в фазу ожидания конкретных финансовых результатов от внедрения ИИ-технологий, перестав удовлетворяться лишь обещаниями будущих прорывов.



Особо сильный удар пришелся по разработчикам программного обеспечения. Акции гигантов индустрии, таких как Adobe, Atlassian и Crowdstrike, потеряли от 1% до 3% своей стоимости. Ситуация усугубилась данными Lenovo о дефиците чипов памяти, что обвалило котировки производителей ПК — Dell и HP потеряли 9,2% и 6,4% соответственно. Даже компании из «Великолепной семерки», включая Apple и Amazon, не смогли избежать негативного тренда, показав снижение в среднем на 3%.

Дополнительным фактором давления стали макроэкономические данные. Стабильность рынка труда США снизила вероятность скорого смягчения денежно-кредитной политики. Вероятность того, что ФРС оставит процентные ставки на прежнем уровне, выросла до 40%. На этом фоне инвесторы с опасением смотрят на планы крупнейших техгигантов потратить около 650 миллиардов долларов на развитие ИИ-инфраструктуры в этом году. Исключением стал лишь оператор дата-центров Equinix, чьи акции подскочили на 11% на фоне высокого спроса на физические мощности для облачных вычислений.

