В мировом финансовом сообществе обсуждают сенсационный документ, подготовленный в Кремле в начале 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg.

Российские чиновники рассматривают возможность возвращения к расчетам в долларах США, в том числе при экспорте энергоносителей. Этот шаг описывается как часть «высокоуровневого меморандума», нацеленного на формирование широкого экономического партнерства с администрацией Дональда Трампа после потенциального завершения конфликта на Украине.

Меморандум включает 7 ключевых направлений, где интересы Москвы и Вашингтона могут совпасть: авиация, энергетика, рынок, технологии, финансы, сырье, идеология.

Реализация этих пунктов означала бы радикальную смену геополитического курса России. Однако западные чиновники сохраняют скептицизм: резкий разворот в сторону доллара может нанести удар по стратегическим отношениям с Пекином, на который сейчас приходится до 67% расчетов за российскую нефть (в юанях). Пока официальные лица, включая Дмитрия Пескова, воздерживаются от комментариев, но сам факт существования такого документа указывает на подготовку Москвы к новой реальности в отношениях с Белым домом.

Ранее Конгресс США сообщил о росте потребительских цен из-за торговых тарифов.