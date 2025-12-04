Инфляция добралась до оливье: базовый набор для салата в сетях подорожал

Приготовление классического новогоднего салата оливье в 2025 году обойдется немного дороже — минимальная цена базового набора продуктов в крупных сетях выросла на 2,1% и достигла 363 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Символ новогоднего стола становится дороже, но рост цен оказался умеренным. По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), набор из восьми ингредиентов для салата оливье на четыре персоны в самых доступных сетевых магазинах подорожал за год на 2,1%, до 363 рублей.

Ценовая динамика оказалась противоречивой. Существенное подешевление сезонных овощей — картофеля, лука и моркови — на 19-31% и снижение стоимости яиц с майонезом смягчили общий рост. Однако другие ключевые компоненты, наоборот, прибавили в цене: консервированный горошек подорожал на 22%, маринованные огурцы — на 14%, а вареная колбаса — на 2%.

Аналитики отмечают значительную разницу в ценах между сетевым ретейлом и средними показателями по стране. Если в крупных сетях минимальный набор можно собрать за 363 рубля, то по данным Росстата, с учетом всех форматов торговли его средняя стоимость составляет уже 618 рублей. Наибольшая экономия в сетях достигается на вареной колбасу и маринованные огурцы, где разница с общероссийской средней ценой составляет 55% и 34% соответственно.

Ранее бутерброд с красной икрой в России подорожал почти на 40%.